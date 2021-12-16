Политтехнолог Юрий Подорожний прокомментировал возможность начала масштабной континентальной войны из-за большого количества нерешенных стратегических вопросов на международной арене.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Юрий Подорожний отметил, что предыдущая встреча Байдена и Путина не прояснила в Украине позиций: с одной стороны, однообразная риторика о Минских соглашениях, о невозможности вступления Украины и Грузии в НАТО, с другой – американская сторона заявила, что везет жесткие заявления Путину.

«После Швейцарии было понятно, что мир на Донбассе и прекращение войны россияне согласятся только при выполнении Минских соглашений. И кажется, последними, кто с этим не согласен, стали, собственно, сама Украина и США. Потому что Германия и Франция готовы примириться с любыми условиями, чтобы формально прекратить войну. Для нас же такой вариант неприемлем», - говорит политтехнолог.

По его мнению, мы должны понимать, что новые переговоры также не приведут к каким-либо кардинальным последствиям. Юрий Подорожний отметил, что это плохо с точки зрения, что в мире скапливается критическая масса нерешенных стратегических вопросов, что делает угрозу масштабной континентальной войны все более реальной.

«А что с заявлениями о полномасштабной войне, которую должна начать Россия в январе 2022 года? Все эти заявления в определенной степени имеют под собой почву. Ибо давно очевидно, что наши отношения с россиянами должны завершиться полномасштабной войной. И только укрепление украинской армии будет оттягивать ее начало. Какие бы заявления ни делали страны, считающие, что решают нашу судьбу, все зависит от боеспособности нашей армии», - считает Юрий Подорожний.

Как сообщает Politeka, ранее Бизяев рассказал, что в России рассматривают Украину как вопрос своей безопасности.

Также Politeka сообщала, что Бизяев прокомментировал разговор Байдена и Путина.