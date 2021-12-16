Посещение храма - это духовная основа, без чего человек не может назвать себя полноценным христианином.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец.

«В любом серьезном деле всегда есть элемент самопринуждения. Спасение души – это очень важное и ответственное дело. Бывает так, что человек долго посещает храм, читает одни и те же молитвы, и ей в какой-то момент приходит искушение, что я все это уже знаю: и молитвы наизусть, и в храме часто бываю, и там происходит одно и тоже, и, может, не так важно посещать храм регулярно... Эти искушения приходят, безусловно, каждому человеку. Бес соблазняет всех и всегда», - отметил отец Нестор.

Священник призвал задуматься, что регулярное посещение храма и молитву можно сравнить с дыханием, с жизненно необходимым ежедневным принятием пищи и воды.

"Мы дышим, потому что иначе мы умрем. Мы едим и пьем воду, потому что умрем без этого. Если человек перестает посещать храм и молится дома, он перестает нести свой крест, который завещал Христос», - напомнил протоиерей Нестор Коломиец.

Он подчеркнул, что посещение храма - это основа, на которой держится вся христианская жизнь и путь к спасению.

"Посещение храма-Та потребность, без которой человек не может себя в полной мере назвать христианином, учеником Христовым. Ведь Сам Христос сказал:» Я построю Церковь Мою и врата ада не одолеют ее " (Мф. 16:18). Принадлежность к Церкви-это принадлежность ко Христу и спасение", - подытожил отец Нестор.