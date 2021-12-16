Юристы отмечают, что есть ряд правонарушений, которые были совершены ГП "Гарантированный покупатель"



Новый руководитель госпредприятия «Гарантированный покупатель» Андрей Пилипенко понесет уголовную ответственность за блокирование выплаты средств от еврооблигаций в адрес отдельных производителей «зеленой» электроэнергии.



Об этом идет речь в письме английских адвокатов BCL Solicitors LLP (действуют в интересах ДТЭК ВИЭ) в адрес ГП «Гарантированный покупатель», пишет Главком.



"Бездействие Гарпока по выплате средств, принадлежащих ДТЭК, вероятно, является продолжающимся преступным поведением, за которое вы (руководитель ГП "Гарантированный покупатель" - прим.) лично можете нести ответственность, если не будут приняты меры для немедленного исправления ситуации», – говорится в письме.



Юристы отмечают, что есть ряд правонарушений, которые были совершены: завладение имуществом преступным путем, отмывание денег, мошенничество.



«Каждый, кто участвует в преступном сговоре; любое лицо, которое помогает, поддерживает, советует или обеспечивает совершение такого преступления, является виновата в первичном преступлении и подлежит обвинению так же, как если бы она была основным преступником», – отмечается в письме.



Также сообщается, что все эти преступления являются тяжкими преступлениями, за которые предусмотрено наказание в виде значительных сроков лишения свободы.



«Мы также подчеркиваем, что любые другие транзакции, кроме переводов этих средств законному владельцу – ДТЭК – составят дальнейшее уголовное преступление в отношении передачи имущества, приобретенного преступным путем», – говорится в письме.



Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.



ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства.



Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП «Гарантированный покупатель» и правительства через вмешательство в процесс распределения целевого кредита от ЕС.



ДТЭК ВИЭ официально уведомило руководство ГП "Гарантированный покупатель" об уголовном преступлении, которое он совершает.