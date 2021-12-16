Во время заседания парламентского комитета по молодежи и спорту 15 декабря был принят за основу законопроект «Об основных принципах государственной политики утверждения украинской национальной и гражданской идентичности», к разработке которого присоединились представители Юношеского Корпуса, ветераны и депутаты.

Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.

В публикации говорится, что комитет решил отклонить законопроект, который зарегистрировал представитель «Слуги народа» Максим Бужанский. «В аналогичном законопроекте авторы пытаются нивелировать понятие национальной идентичности, из национально-патриотического воспитания изымаются Герои Революции Достоинства и новейшей российско-украинской войны, а сама украинская нация определена чем-то, что до сих пор не сформировано», - рассказывают представители Нацкорпуса.

Вместе с тем, отмечают они, благодаря патриотическому сообществу комитет решил поддержать законопроект №6341, который определяет цель и ключевые задачи политики государства по утверждению украинской гражданской и национальной идентичности в обществе, в частности, молодежи и детей. «На законодательном уровне закрепляются такие ключевые понятия, как национальная идентичность, национально-патриотическое и военно-патриотическое воспитание», - подчеркнуто на сайте.

Также в публикации говорится, что представители Нацкорпуса ждут, когда ВР примет закон об утверждении национальной идентичности. По их мнению, этот проект закона – основа для развития национальной безопасности Украины и формирования ее обороноспособности.

Как сообщала Politeka, в Нацкорпусе высказались по поводу принятого в ВР закона об упрощенном получении гражданства добровольцами.

Также Politeka писала о том, что 14 декабря представители Нацкорпуса провели перформанс под «Львовгазом».

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