Экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко обратился к НАБУ с просьбой расследовать роль должностных лиц Офиса президента и Кабинета министров в коррупционных схеме по покупке электроэнергии государственных АЭС структурами олигарха Игоря Коломойского по заниженной на 4 млрд грн цене.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав копию обращения.

«Обратился к НАБУ с просьбой расследовать хищения средств национальной компании "Энергоатом" на сумму более 4 млрд гривен структурами олигарха Коломойского в сговоре с руководством государства. Такая коррупционная схема невозможна без участия в ней топчиновників – Кабинета Министров и Офиса президента», - сообщил нардеп.

Он отметил, что национальные АЭС, которые обеспечивают более 50% потребностей Украины в электроэнергии, отдавали олигарху электроэнергию по заниженным ценам.

«В то же время, как все предприятия платят 3-4 грн за кВт.час, завод олигарха получал ток от государственной компании по 1,20 грн», - подчеркнул нардеп.

Напомним, 9 декабря «Радио Свобода» выпустило расследование о преступном сговоре заводов Коломойского с властью, согласно которой олигарх получал электричество государственных АЭС электроэнергию по заниженной цене для производства криптовалюти Bitcoin на Запорожском ферросплавном заводе.