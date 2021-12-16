Украинская певица Тина Кароль нашла новый способ обратить на себя внимание. Звезда всколыхнула соблазнительными фото на презентации своего очередного мерча.

Недавно Кароль выпустила в коллаборации с украинским брендом нижнего белья колготки, на которых выбиты названия популярных песен певицы – «Скандал» и «Красиво». Снимки с презентации певица опубликовала на своей странице в сети Instagram, пишет Hyser.

Колготки с надписью «Красиво» выполнены в другом стиле, более молодежно, более вычурным шрифтом. Ради их презентации Кароль надела кожаный боди, который выгодно подчеркнул сочные формы певицы, оголил декольте, и показал невероятно стройные ноги в ультрамодных колготках.

Поклонники оценили яркие фотографии любимой певицы, и написали множество комментариев.