Недавно Кароль выпустила в коллаборации с украинским брендом нижнего белья колготки, на которых выбиты названия популярных песен певицы – «Скандал» и «Красиво». Снимки с презентации певица опубликовала на своей странице в сети Instagram, пишет Hyser.

Колготки с надписью «Красиво» выполнены в другом стиле, более молодежно, более вычурным шрифтом. Ради их презентации Кароль надела кожаный боди, который выгодно подчеркнул сочные формы певицы, оголил декольте, и показал невероятно стройные ноги в ультрамодных колготках.

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Поклонники оценили яркие фотографии любимой певицы, и написали множество комментариев.