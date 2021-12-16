Бывший депутат Верховной Рады Тарас Чорновил рассмотрел вопрос о том, могло ли украинское руководство в 2014 году договориться с Путиным при посредничестве Лукашенко.

Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» на канале «А как на самом деле?».

«Лукашенко уже в 2014 году слишком глубоко увяз в отношениях с Россией, поэтому стать посредником для Украины он никак не мог. Впрочем, в то время украинская послереволюционная власть действительно искала варианты какого-то контакта с Путиным, в том числе и через Беларусь. Этот поиск путей шёл с самого момента инаугурации Порошенко. У Порошенко ещё до прихода к власти были хорошие отношения с Лукашенко, и он, став президентом, пытался найти подход к Путину через него. Но эта попытка не сработала», - отмечает Тарас Чорновил.

Говоря о событиях 2014 года, он также коснулся вопроса о том, какую роль на Донбассе сыграли российские военные, а какую – сепаратисты из числа местных жителей.

«Да, украинские сепаратисты – это реальность. В 2014 году сепаратисты были много где – и в Харькове, и в Запорожье. Вот только там, где не появилась Россия, всё осталось спокойно и мирно. Сейчас в Запорожье нет оккупации, там не командуют ФСБшники, там действует украинская власть и проходят выборы в украинский парламент», - говорит Тарас Чорновил.

Как сообщает Знай.ua, ранее он рассказал о том, насколько влиятельна сейчас в Украине российская пропаганда.

Также Знай.ua сообщал, что Чорновил прокомментировал онлайн-встречу Байдена и Путина.