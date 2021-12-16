Министра развития общин и территорий Алексея Чернышова уличили в посещении офиса нардепа от ОПЗЖ Игоря Абрамовича. На встречу он приехал с кортежем на оперативных номерах, «мигалками» и сиренами. Об этом говорится в сюжете Украинской Правды, пишет Фокус.
“Министр Чернышов - единственный министр, автомобили которого мы замечаем возле офиса миллиардера и народного депутата от партии “Оппозиционная платформа - За жизнь” Игоря Абрамовича”, - отмечают журналисты.
На кадрах мы видим, как кортеж министра отъезжает от здания министерства в сторону офиса Абрамовича. По пути авто включает сирену и сигнальные маячки, перекрывает встречный поток машин и, нарушив ПДД, подъезжает к офису.
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"Номерных знаков автомобилей нет в базе полиции, а это значит, что Чернышову по неизвестным причинам можно использовать оперативные номерные знаки", - говорят журналисты.
Они добавляют, что такие номера, которые называют номерами прикрытия, отсутствуют в базе полиции и используются спецслужбами во время проведения операций. На вопрос редакции, на основании чего кортеж Чернышова использует спецсредства, министр не ответил.