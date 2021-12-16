Политолог Петр Охотин на своей странице в Facebook объяснил, почему анонимные телеграм-каналы начали массово распространять чернуху о новом главе МВД Денисе Монастырском и его команде.

"Министр вне системы. "Обязов" на себя не брал. Логично, что владельцы неформальных АЗС, контрафактных сигарет и другие схематозники решили скинуться на информкампанию", - отмечает эксперт.

Он привел некоторые данные относительно последних наработок правоохранительных органов. В частности, Охотин сообщил, что за последнее время правоохранители "потрусили" 86 производителей поддельных сигарет и изъяли 60 бензовозов у владельцев нелегальных АЗС.

Очевидно, именно такие действия, по мнению эксперта, спровоцировали появление "волны грязи" на анонимных каналах.

"Судя по кампании, не все пострадавшие даже скинулись на кампанию", - наконец оценил Охотин масштабы информационной атаки.

Завершил свой пост он обращением к "схематозників", призвав их вкладывать нечестно заработанные деньги не в новые "крузаки", а инвестировать в анонимные телеграмм каналы.