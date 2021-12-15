Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Омельченко, директора энергетических программ "Центра Разумкова".
"Минэнерго уже управляет рядом энергетических. Возникает противоречие, когда тот, кто будет контролировать и управлять другим, сам управляет активами. При чем сам управляет не лучшим образом", - отметил Омельченко.
Он добавил, что документ, который представило Министерство энергетики, создаст множество проблем на энергорынке. Министерство не сможет объективно и беспристрастно принимать решение о введении временных администраций в энергокомпаниях, убежден эксперт.
По его мнению, авторы законопроекта создают мощный коррупционный инструмент.
"Ответственность для должностных лиц-управляющих не предусмотрена. Они могут руководить по своему усмотрению чужой собственностью и не нести за это ответственность. Чем могут пользоваться для создания незаконных схем", - подчеркнул эксперт.
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Омельченко подчеркивает, что идея создания временных администраций - нецелесообразна, ведь НКРЭКУ и АМКУ имеют достаточно полномочий и инструментов, чтобы следить за соблюдением законодательства владельцами энергокомпаний.
Как сообщалось ранее, инвесторы в предприятия возобновляемой энергетики также выступили против внесения изменений в законодательство о введении временных администраций на "зеленых" электростанциях.