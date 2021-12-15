Большинство редакторов отказываются, но заказчикам удается найти тех, кто готов писать ложь за деньги. Кто же автор "чернухи" и что так их возмутило? На эти вопросы пыталось ответить издание Первый блогпост.

По нашим оценкам на размещение постов, которые дискредитируют только первого замминистра МВД Енина потрачено около $7 000. Интересно, что десятки постов появляются в разных телеграм-каналах, но написаны под копирку. Заказчики даже не пытаются скрыть скоординированные действия. Примечательно, что распространение информации происходит через известные тг-каналы, которые, как в СБУ установили как администрируются из РФ.

В самих же постах, безо всяких доказательств, рассказывают о вымышленных схемах. Авторы приписывают новой команде даже те сделки, которые и прикрыла эта же команда.

Почему так происходит?

Можно заметить интересную тенденцию. Буквально пару недель назад министр МВД Денис Монастырский радушно сообщил о спецоперации «Акциз».

По его словам, действия правоохранителей дали по рукам почти ста тысячам нелегальных фирм. Это те конторы, которые изготавливали поддельный алкоголь, табак, бензин. Нелегальный рынок таких товаров оценивают в 50 млрд гривен и до сих пор не было подобный прецедентов, когда даже не совсем профильные государственные структуры, например, МВД, начинают сокрушительную борьбу с леваком.

Конечно, что врагов за пару месяцев новая команда МВД получила немало. И, похоже, что подобная "чернуха" - это лишь начало.

Примечательно, что под руку авторов попадают именно те фамилии первых заместителей и руководителей спецопераций, которые и борются с нелегалами. Именно объявленный этими людьми крестовый поход против бодяжников и дал эффект не только в виде дополнительных поступлений в бюджет, но и в виде информационного грязи, который вылился в виде заказных постов в ТГ-каналах.