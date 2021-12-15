Об этом она рассказала в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.
По словам гости программы, Украина вполне могла бы стать Британией славянского мира. «Это не образ ради красивого слова», - подчеркивает она. В частности, Лариса Ившина указывает на то, что в британской столице есть памятник князю Владимиру Великому и они называют его королем. Тем не менее, говорит журналистка, так далеко украинцы не смотрят.
Также она отмечает, что она сравнивает Украину с Британией славянского мира, учитывая все ее земли. В то же время редактор вспоминает и герб Шотландии с чертополохом и словами «Никто не коснется меня безнаказанно». По ее мнению, украинскому народу следует вернуться именно к этим ценностям своей идентичности.
Далее Лариса Ившина затрагивает тему кризиса идентичности в РФ. По словам гости программы, его причины следует искать в том, что россияне не понимают, кто они. «Мы также показываем все время, что мы можем и так с трудом, без газа, без России мы можем жить – мы вполне самодостаточны. А Россия испытывает эту проблему», - объясняет она.
К тому же, говорит журналистка, если посмотреть на список краев РФ, то там никак не найти никакой Руси и примерно. Лариса Ившина отмечает, что РФ следует как образец взять себе США – это настоящая федерация. В таком случае, заключает редактор, Украина, условно, станет Британией, Россия – Соединенными Штатами, и государства наконец-то смогут сосуществовать.
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Как сообщала Politeka, Новохатский заявил, что Россия совершенно лишена понимания свободы.
Также Politeka писала о том, что Новохатский рассказал, существуют ли на самом деле украинские земли.