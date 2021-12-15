Блогер и журналист Сергей Лямец рассказал, откуда берутся деньги в Нацбанке, а также объяснил, где государство хранит бюджет.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«В начале независимости Украины существовало такое явление, как «напечатать денег на то, чтобы заплатить зарплаты». Есть государственные расходы, которые не осуществляет Нацбанк, а он занимается тем, что обеспечивает то, что деньги существуют как таковые», - отметил Сергей Лямец.

Как отметил эксперт, государство фактически имеет свои счета в банках, в том числе в «своём банке», то есть в казначействе, но это просто название государственного банка.

«У разных предприятий есть свои деньги, они находятся в банках и есть специальный банк у государства, который называется казначейство: там есть деньги у центральных органов власти и местных», - сказал Сергей Лямец.

По словам эксперта, эти деньги берутся из налогов или кредитов. Как отметил эксперт, государство по закону имеет монополию на силу – на то, что они имеют право требовать от нас деньги в виде налогов.

«Национальный банк – это с одной стороны банк для правительства, но с другой – он способен создавать деньги из «пустоты». У него есть «волшебная форточка» – эмиссионный счет», - подчеркнул Сергей Лямец.

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