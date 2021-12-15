Нормы законопроекта №6345, который разработан для борьбы с отходами, не изменит уровень загрязнения, поскольку не имеет никаких стимулов для предприятий сокращать образование отходов. Зато этот проект может вызвать рост коррупции.

Как пишет Obozrevatel, об этом говорится в письме к председателю экологического комитета ВР Олегу Бондаренко от Общественного совета Минокружсреды. "Проекты №6345 и №6345-1 касаются экологического налога при Управлении отходами.

Оба законопроекта предусматривают повышение ставок экологических налогов на размещение отходов. И, по мнению авторов, направлены на стимулирование предприятий к переработке отходов, уменьшение их образования и тому подобное. Однако законопроект №6345 не содержит никаких механизмов стимулирования к сокращению их образования, кроме чисто фискального метода. Такой метод оправдан: он может привести к искажению или сокрытию информации о образующиеся отходы и повышение уровня коррупции», - отметили в Общественном совете.

Зато законопроект №6345-1 предоставляет право утворювачам отходов, за счет широкого спектра природоохранных мероприятий, применить понижающий коэффициент при расчете подлежащих уплате налогов, отметили в Общественном совете.

«При этом отметим, что перечень таких мер может быть пересмотрен и расширен, учитывая опыт ЕС. В ЕС вопрос управления отходами регулируется Директивой 2008/98/ЕС об отходах, которая определяет так называемую иерархию управления отходами (предотвращения образования; подготовка к повторному использованию; рециклинг (переработка); восстановление; размещение)», - уточнили в Общественном совете.

В письме подчеркивается: без внедрения обновленного законодательства по управлению отходами, которое обеспечивает имплементацию вышеупомянутой Директивы, само по себе повышение ставок экологических налогов не даст никакого результата, кроме увеличения объемов поступления средств в общий бюджет для их последующего направления на любые государственные нужды. В то время как эксперты и международные организации неоднократно обращали внимание на необходимость реформирования системы экологического налогообложения и распределения налога.

«Стоит осознать, что предлагаемые проектом №6345 изменения никак не повлияют на сферу управления отходами и приток инвестиций в сферу переработки промышленных отходов. А внедрение природоохранных мероприятий и их финансирование никаким образом не связано со ставками экологических налогов, планируемых к изменению», - отметили в Общественном совете.

Именно поэтому, убеждены авторы, Комитету следует сосредоточиться на законопроєкті №2207-1-д об управлении отходами, и доказать его вместе с профильными Министерствами до 2-го чтения. Что касается внесения изменений в Налоговый кодекс с инициативами по повышению ставок экологических налогов за размещение отходов, то они должны предлагаться в совокупности с возможностью применения понижающих коэффициентов в случае принятия природоохранных мер.

Напомним, в парламент сейчас поданы два проекты по управлению отходами - №6345 и №6345-1. Оба они находятся на рассмотрении в Комитете.