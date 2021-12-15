Новый руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко назначен незаконно из-за очевидного конфликта интересов.

Об этом сообщил народный депутат, лидер МФО "чистая энергии-здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко.

«Не нужно быть гениальным следователем и прокурором, чтобы увидеть здесь очевидный конфликт интересов. Новый руководитель ГарПока - государственной компании, которая по закону покупает «зеленую» энергию» - владеет одной из компаний, которая продает государству «зеленую» энергию. То есть человек пришел работать в государственную компанию, чтобы платить деньги сам себе, а точнее солнечной электростанции, которая оформлена на его жену. Гениально!», - сообщил нардеп.

Гончаренко допускает, что правительство могло намеренно назначить чиновника с конфликтом интересов, чтобы шантажировать его и заставлять выполнять незаконные указания.

«На первый взгляд – очередная гениальная кадровая политика Зеленского, если бы не одно но. После международного скандала с блокированием средств инвесторов и вмешательством в «зеленый» кредит от ЕС, правительство нашло такого руководителя, которым можно легко манипулировать и который будет выполнять незаконные указания», - отметил Гончаренко.

Напомним, в начале декабря правительство назначило Андрея Пилипенко председателем ГП "Гарантированный покупатель". Он заменил на этом посту Валима Улиду, который проработал 3 недели и уволился из-за скандала с "зелеными" облигациями. 14 декабря Пилипенко подал декларацию, в которой указал право собственности на проект солнечной электростанции в Киевской области "Солаград".

100% уставного капитала ООО "Соларград" оформлено на жену директора ГарПока Елену Пилипенко. Кроме этого семья Пилипенко является кредитором (инвестором) солнечной электростанции на 1,1 МВт в Хмельницком - СЭС "Екобуденергія". Эта СЭС должна семье главы "Гарпока" 4,95 млн грн.