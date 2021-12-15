Президент и премьер-министр должны немедленно разобраться с террором, который устроили главному врачу Николаевской инфекционной больницы Светлане Федоровой, и защитить медика.
Об этом на заседании Верховной Рады с трибуны заявил Народный депутат от партии «Наш Край» Сергей Шахов, пишет Наш край.
«Мы требуем заслушать Светлану Федорову с трибуны Верховной Рады. Она вам расскажет, что происходит у Минздрава, какие там коррупционные схемы, как требуют взятки, как деньги медиков идут не им, а облсоветам», — заявил Шахов, описывая катастрофическую ситуацию, сложившуюся с незаконным давлением на главного врача КНП «Николаевский областной центр лечение инфекционных заболеваний» Светлану Федорову.
Регулярные проверки и незаконные обыски в кабинете врача-инфекциониста начались после того, как во время первой вспышки наводнения она не побоялась взять на себя ответственность и заплатить работникам своей больницы зарплату с обещанными властями надбавками. Из-за этого ей угрожали чуть ли не уголовной ответственностью за якобы нецелевое использование средств.
Кроме того, Федорова стала первой среди врачей, заявивших о катастрофической ситуации с кислородом в медицинских учреждениях, в то время, когда Минздрав отрицал проблему.
«Минздрав устроил Светлане Федоровой террор за то, что она выплатила 300% врачам по программе президента, за то, что она использовала два медицинских халата. За это ей выписали штраф 40 тыс. грн. А еще ей предъявляют, что у нее малейшая смертность в государстве. Только вдумайтесь! Не дадим закрывать больницы! Это последний форпост в борьбе с пандемией», — подчеркнул Шахов.
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По словам Светланы Федоровой, теперь НСЗУ грозится расторгнуть договоры с больницей, которую она возглавляет. А это значит фактически уничтожение медицинского учреждения.