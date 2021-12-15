Политолог Тарас Загородний заявил, что украинская власть неудачно проводит налоговую амнистию и хочет ввести процедуру косвенной оценки имущества граждан.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает Тарас Загородний, благодаря налоговой амнистии власти хотят привлечь в украинскую экономику 20 млрд грн. Тем не менее, считает он, в сегодняшних условиях ей вряд ли удастся воплотить эти планы. По словам эксперта, народ уже давно понял, что верить властям не стоит, поскольку после раскрытия будет еще больше проблем. «Украинцы народ ушлый, они все быстро поняли, поэтому никто деньги не несёт. Уже два месяца проходит налоговая амнистия и принесли около 200 млн гривен, сущие копейки в рамках страны», - рассказывает он.

В то же время, говорит Тарас Загородний, власть решила пугать общественность. «Министр финансов заявил: «А вот теперь после того, как вы не вскрылись, мы вводим непрямые оценки вашего имущества», - сообщает политолог.

Как он объясняет, косвенная оценка имущества – это поиски активов, полученных из источников в тени, за которые будет начислен дополнительный налог. То есть рассказывает эксперт, если человек выплатил за квартиру за 10 лет, то власти определят дополнительный налог как минимум на 20% от цены квартиры. «Сколько хотят, столько и нарисуют», - констатирует Тарас Загородний.

Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, что налоговая амнистия действительно нужна Украине.

Также Politeka писала о том, что Загородний напомнил реформаторам о целесообразности каждого действия за деньги налогоплательщиков.