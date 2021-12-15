Об этом сообщают Українські новини.

"У меня позиция системно неизменная по выборам. Будут ли онлайн-выборы, решает Центральная избирательная комиссия и парламент. Сегодня в Украине нет законодательства для этого, соответственно и нет задачи", — заявил он.

При этом политэксперт Юрий Гаврилечко обратил внимание, что такое заявление последовало после того, как выступая в Стэнфордском университете Владимир Зеленский, уже в амплуа Президента Украины, представил публике концепцию "двойного гражданства", и недавно направил в Верховную Раду соответствующий законопроект.

По мнению эксперта, кроме юридических коллизий и множества не решенных принципиальных вопросов в правовом поле государства относительно этой проблематики, существует ряд скрытых угроз и факторов, способных деструктивно повлиять на саму украинскую государственность в целом.

Здесь и широкие возможности внешнего влияния посредством иностранных специальных служб через диаспоры и разного рода репатриантов, и лоббизм транснационалов через вновь возникшие права собственности, перехватывание инициативы "новыми гражданами" на всех уровнях государственного управления, возникающие конфликтные моменты, практически сегрегацию, по национальному признаку и многие другие.

Но одной из главнейших опасностей имплементации таких инициатив и скоропалительных решений может стать "диджитализация" этих процессов с одной безусловной целью — влияние на выборы.

Несмотря на кажущееся отступление руководителя Минцифры от планов тотальной цифровизации, в том числе и в вопросах гражданства, просматривается очередная попытка завуалировать и скрыть реальные планы и ее цель. Уже очевидно, что после многоуровневого внедрения озвученных Президентом "спасительных реформ" относительно гражданства — откроются огромные возможности для подтасовки результатов выборов и проведение их с заранее определенным результатом под определенных кандидатов и политические проекты. Законопроект о гражданстве, введенный в действие наряду с электронным голосованием, предоставляет возможности манипуляции результатом в нужную сторону. "Проголосовать" через "Дію" смогут миллионы электронных аккаунтов людей, имеющих украинские паспорта, но давным-давно обосновавшихся на Западе. Среди них могут быть и "мертвые души", а проконтролировать процесс не представляется возможным, более того, агрегатами подобного контроля в Украине власть даже не занимается. Доверие к процедуре выборов внутри страны ухудшается, на участки приходит все меньше избирателей. Поэтому возникает огромный соблазн заменить реальных избирателей электронными фейками при подконтрольном ЦИКе и Минцифры. Такой подход не имеет ничего общего с демократическими принципами и в перспективе значительно подорвет легитимность процедуры выборов как таковой.

Но процесс замены "гражданина национального государства" (Citizen) на электронного "гражданина сети" (netizen) — слишком уж притягательно выглядит для власти как перспективный последующий шаг озвученной в Стенфорде Владимиром Зеленским "концепции двойного гражданства". Невзирая на утверждения министра о неготовности к таким новшествам. Это сегодня. А поближе к выборам?