Политолог-международник Николай Волковский рассказал, есть ли реально шансы дипломатически остановить войну на Донбассе.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Трудно будет договориться дипломатически с РФ, но этот сценарий возможно и реальный, потому что планировалось, что, возможно, папа Римский будет таким человеком, который примет у себя переговоры Зеленского с Путиным. Дело в том, что если встречаться, то нужно проговаривать определенный план действий, который предложит российская и украинская стороны. Если будет консенсус и согласуют повестку дня, где первая тема будет посвящена Донбассу, а вторая Крыма, если они будут готовы на эти темы разговаривать, это будет плюс», - рассказал Николай Волковский.

Политолог сказал, что прямые переговоры с Путиным ни к чему позитивному не приведут, пусть лучше наши союзники разговаривают и представляют интересы нашего государства. Потому что формат, который предложит Украина, он не будет поддерживаться РФ, считает он, а формат, который предложит Россия, не поддержится Украиной. Потому что мы должны разговаривать только с РФ и отстаивать то, что Крым украинский, уверен он, а на это РФ никогда не пойдет.

«А если не поднимать тему Крыма и Донбасса, тогда о чем говорить с россиянами? Но мы всегда будем думать, что все будет хорошо и дипломатия победит. Я думаю, что Крымская платформа продлится сейчас – это 43 страны плюс четыре организации. Она будет расширяться и надеюсь еще больше стран будут присоединяться к Крымской платформе. И мы еще раз объединимся и скажем, что Крым – это Украина», - резюмировал Николай Волковский.

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