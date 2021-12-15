Эксперт-международник Илия Куса поразмыслил, может ли новый канцлер Германии изменить отношение государства с Украиной и прекратить оказывать ей поддержку.

Об этом он рассказал в программе «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

По мнению эксперта, сейчас политика Германии будет смесью старого с элементами нового. «В немецкой политике вообще редко что менялось фундаментально за последние 60 лет», - отмечает Илия Куса. С другой стороны, считает он, это новое не будет заметным, поскольку на первый план для немецкого правительства теперь выйдет внутренняя политика.

По поводу внешней политики Германии эксперт говорит так: «Внешняя политика в новом коалиционном соглашении не занимает существенное место». В частности, говорит он, это не значит, что новый канцлер Германии перестанет оказывать Украине поддержку, но это уже не будет приоритетом. Как объясняет Илия Куса, Меркель занималась Минскими соглашениями с самого начала, она принимала решение по первым санкциям против РФ еще в 2014 году.

Зато Олаф Шольц, подчеркивает он, не имеет такого шлейфа, решений не принимал и не имеет каких-либо личностных, моральных или других историй, которые его с чем-то связывают. «Поэтому они будут более отдалены от вопроса с Украиной и нам придется с ними выстраивать отношения по-другому, чем это было с Меркель», - констатирует гость программы.

Кроме того, отмечает Илия Куса, следует рассчитывать на сближение Германии и РФ в торгово-экономическом плане, поскольку это соответствует политике нового канцлера и всех социал-демократов. С другой стороны, добавляет эксперт, в политическом плане этот диалог будет более прагматичным. «У нового канцлера Германии как по отношению к России, так и по отношению к Украине нет дополнительных особых чувств, поэтому отношения будут прагматичными», - заключает он.

Как сообщала Politeka, Куса рассказал, что для Европы сейчас страшнее: вторжение в РФ или остаться зимой без газа .