Депутат Верховной Рады восьмого и девятого созывов Вадим Ивченко высказал своё мнение о том, нужно ли украинскому малому бизнесу идти в политику.
Свой комментарий он дал в программе #SaveФОП с Сергеем Доротичем.
«Движению SaveФОП нужно определить лидеров, с которыми можно поддерживать коммуникацию в интересах развития малого бизнеса. Такие лидеры могли бы найти аргументы в разговорах с международными партнёрами и взять на себя обязательства по изменению ситуации с налогами, которую создали «слуги народа». Я думаю, движение SaveФОП выберет в политике свой путь, но пойдёт в одной колонне с определённой партией. Искать альянса с разными партиями значило бы распылять свои силы. Лидер, которого малый бизнес приведёт во власть, должен возглавить определённое направление, например, парламентский комитет», - считает Вадим Ивченко.
Следующий шаг, по его мнению, состоит в том, чтобы этот лидер предложил реализовать те меры, на которых сегодня настаивает малый бизнес.
«Необходимо, чтобы для малого бизнеса было одно налогообложение, а для крупных корпораций – другое. И это касается не только налогов, но и, например, обеспечения доступа к ресурсам. Ведь крупный бизнес легко может найти ресурсы и за границей, а мелкий – не может», - отмечает Вадим Ивченко.
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Как сообщает Politeka, ранее бывший министр финансов Игорь Уманский рассказал о принципах работы упрощённой системы налогообложения.
Также Politeka сообщала, что Доротич призвал сделать Украину страной предпринимателей.