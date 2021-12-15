Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Bihus.Info.

"В двух случаях решение уже окончательно, в других Большая Палата Верховного Суда рассматривает апелляцию со стороны Зеленского", - говорится в публикации.

Первым иском против Зеленского, который Верховный Суд удовлетворил, был иск члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию Владимира Горковенко, которого Зеленский в мае 2019 года попытался уволить, отменив указ Петра Порошенко о его назначении.

В декабре 2019 года Верховный Суд признал такие действия Зеленского незаконными. А в мае 2021 года Большая Палата Верховного Суда отказала Зеленскому в удовлетворении апелляции. Суд отметил, что указы о назначении являются индивидуальными актами одноразового действия и человека невозможно уволить, просто отменив такой акт.

В марте 2021 года Зеленский решил уволить судью Конституционного Суда Александра Тупицкого путем упразднения указа о его назначении, но Верховный Суд в июле снова признал незаконной такую ​​практику. Причины были такие же, что и в деле Горковенко.

Суд также удовлетворил иски против Зеленского от Артура Герасимова, Владимира Арьева и Георгия Логвинского. Им как народным депутатам 8 созыва Порошенко присвоил дипломатические ранги в связи с их работой в украинской делегации в ПАСЕ.

В сентябре 2019 года Зеленский отменил соответствующие указы Порошенко как "безосновательные". Но Верховный Суд решил, что указы о присвоении дипломатических рангов также являются индивидуальными актами одноразового действия, и их отмена не может приводить к лишению дипломатического ранга.

Издание отмечает, что в делах по искам Тупицкого, Герасимова, Арьева и Логвинского Зеленский подал апелляции. Решений Большой Палаты Верховного Суда по этим делам еще нет.

В то же время в законную силу вступило решение Верховного Суда по иску жителя Мелитополя Виктора Ващенко против Зеленского.

Ващенко, который является инвалидом войны, пожаловался, что Зеленский не ответил лично на его обращение (ответ поступил от работников Офиса президента). По закону "Об обращении граждан" президент должен лично отвечать на обращение лиц с инвалидностью в результате войны.

В феврале 2020 года Верховный Суд принял сторону Ващенко, признал бездействие президента противоправным и обязал Зеленского рассмотреть обращение в соответствии с законом.

Апелляционных производств по этому делу не было.

Но в ноябре Ващенко сообщил Bihus.Info, что так и не получил ответ на свое обращение от президента.

Еще одним делом, в котором Верховный Суд удовлетворил иск к Зеленскому, стал иск Вячеслава Плескача о непредоставлении информации в ответ на запрос. Это произошло в сентябре 2021 года. На это решение Зеленский также подал апелляцию.

Bihus.Info сообщает, что в Офисе президента на запрос издания о правовых позициях Зеленского по этим делам никакого ответа не предоставили.