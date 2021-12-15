Налоговая система Украины погрязла в коррупции, и ее необходимо очистить. Поэтому уже до конца года будет объявлено о ряде громких увольнений в налоговой.

Об этом сообщил глава Комитета по налоговой политике Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Интерфакс, передает Главком.

«Налоговая - это – отлаженный, системно работающий, коррупционный организм, прогнивший доверху. Огромная разветвленная сеть, в которой задействованы не только руководящие лица ГНС, но и правоохранители», - пояснил Гетманцев.

Он сообщил, что только за последние несколько дней удалось закрыть огромный массив схем со «скрутками» НДС. Но это далеко не все серые схемы, которыми злоупотребляют в ведомстве.

«Схем намного больше. Просто мы сейчас для примера говорим только о двух в НДС. А есть же еще акциз, аудит, местные налоги… Система поражена коррупцией», - рассказал он.

При этом, по его словам, любой человек, который попадает в систему, становится в ней «своим». Поэтому задача власти сейчас – очистить налоговую от коррупции и превратить в здоровый орган.

«Если мы не поломаем систему, нам нечего делать во власти. Возглавлять ее, эту систему, как это делали другие, мы не будем. Поэтому сейчас вопрос стоит очень остро: или мы их, или они нас. Вы услышите уже до конца года о громких увольнениях в налоговой и не только. Мы обязаны вычистить систему», - резюмировал Гетманцев.

Напомним, в конце ноября место и.о. главы ГНС занял Михаил Титарчук, ранее работавший на позиции заместителя. Ранее в СМИ его обвиняли в блокировании налоговых накладных и вымогании денег за их регистрацию в размере 2-5% от оборота компании. Также его, вместе с экс-главой налоговой, подозревали в выводе более 600 миллионов грн в виде фиктивного НДС, а также в торговле должностями и незаконных увольнениях, что также привлекло внимание Гетманцева.