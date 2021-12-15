Политолог Александр Кочетков рассказал, какие планы у Кремля на Украину, а также заявил, что без Украины российская идея неполноценна, поэтому РФ продолжает давить на нашу страну.

Об этом он рассказал в своём блоге .

«Кремлю нужно что-то вроде резиновой женщины: функцию исполняет и хлопот не доставляет. Кремлю хотелось бы, чтобы было как с Беларусью, чтобы под экономическим военным давлением России у нас сформировалась такая власть, которая сама приведет Украину в некую «славянскую конфедерацию» с бессмертным Путиным во главе», - отметил Александр Кочетков.

По мнению эксперта, российская власть сходит с ума от идеи империи, а Украина в этом является одним из главных составляющих, поэтому от идеи захвата нашей страны они не могут отказаться.

«Российская православная империя» без Украины оказывается нежизнеспособным умозрительным конструктом и без правильной истории – зримой привязки к православию. Нынешние скрепы поведут «недоимперию» в сторону орды, что сегодня означает под Китай», - сказал Александр Кочетков.

Как отметил политолог, из-за этого Россия продолжает давить на Украину, ведь идея «новой путинской империи» без Украины неполноценна.

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