Эксперт-международник Илия Куса рассказал, что для Европы сейчас страшнее: вторжение России или остаться зимой без российского газа.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«Угроза военного вторжения всегда страшнее, чем проблемы с перебоями в энергии. Даже если россияне отключат газ, это будет неприятно, но люди не начнут от этого умирать. Не будет какого-то Армагеддона в Европе, тем более сейчас, когда Германия диверсифицировала поставки газа и она зависит от России в поставках газа, но не так, как в середине 2000-х годов. А угроза войны и военное вторжение в Украину может дестабилизировать европейскую архитектуру безопасности», - сообщил Илия Куса.

Эксперт сказал, что война для Европы – это гораздо большая и страшная угроза, которую они боятся. И чем нестабильней регион, тем сложнее развиваться, вкладывать инвестиции, подчеркнул он, и вообще война всегда страшнее любых экономических потрясений. Европейцы не считают, что Россия является для них военной угрозой, подчеркнул он, но если это происходит, то они, конечно, очень пугаются, как это было в 2014 году.

«В 2014 оду реакция Европы была очень болезненная и они очень испугались, действительно решив, что это может спровоцировать конфликт, который они не смогут остановить. Тем более, что Украина – это большая страна, ее стабильность затрагивает безопасность сразу целого ряда государств Центральной и Восточной Европы. Так что, с точки зрения угрозы, война страшнее, но восприятие Европы сейчас таковы, что они хотят стабильных торгово-экономических отношений, чтобы они продолжали торговать, развиваться», - резюмировал Илия Куса.

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