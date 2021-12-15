Политолог Владислав Дзивидзинский прокомментировал недавнее увольнение Александра Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел Украины и его обстоятельства.
Своё мнение эксперт высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Сама личность Гогилашвили до инцидента с увольнением была мало кому известна – и в среде экспертов, и в СМИ, и в обществе. Сейчас эта тема стала топовой, и в информационном плане перекрыла всю повестку дня Верховной Рады. В отставке Гогилашвили есть ряд маркеров, которые важны украинцам для оценки власти в целом: кого мы всё-таки избрали? А сейчас видно, что множество вещей, которые предшествовали этому скандалу, противоречит обещаниям власти. Сюда входит и наличие российского паспорта у заместителя министра, и то, что его жена входит в число самых доверенных помощников президента, и орден «За заслуги», который президент год назад вручил Гогилашвили», - напоминает Владислав Дзивидзинский.
По его мнению, очевидно, что причиной назначения Гогилашвили на столь высокий пост стали связи в ближайшем окружении.
«В качестве замминистра Гогилашвили курировал борьбу с наркоторговлей, а это ключевое направление. На этом направлении даже в развитых странах существуют злоупотребления. Можно смело предположить, что они есть и в Украине», - считает Владислав Дзивидзинский.
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
Сопонару из «Женского квартала» сразила видом в мини и топе из перьев: «Просто бомба»
Оборвалась жизнь знаменитого певца, который написал многие хиты: операция сделала его инвалидом
Маршрутка с людьми попала в аварию, не всех удалось спасти: фото трагического ДТП
Каднай и Лида Ли после "Танців з зірками" удивили новостями, засветившись вместе: "Напоминает Måneskin"
Как сообщает Politeka, ранее он назвал главное условие успеха на выборах.
Также Politeka сообщала, что Дзивидзинский указал на самую сильную сторону Владимира Зеленского.