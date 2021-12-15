Политолог Владислав Дзивидзинский прокомментировал недавнее увольнение Александра Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел Украины и его обстоятельства.

Своё мнение эксперт высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» .

«Сама личность Гогилашвили до инцидента с увольнением была мало кому известна – и в среде экспертов, и в СМИ, и в обществе. Сейчас эта тема стала топовой, и в информационном плане перекрыла всю повестку дня Верховной Рады. В отставке Гогилашвили есть ряд маркеров, которые важны украинцам для оценки власти в целом: кого мы всё-таки избрали? А сейчас видно, что множество вещей, которые предшествовали этому скандалу, противоречит обещаниям власти. Сюда входит и наличие российского паспорта у заместителя министра, и то, что его жена входит в число самых доверенных помощников президента, и орден «За заслуги», который президент год назад вручил Гогилашвили», - напоминает Владислав Дзивидзинский.

По его мнению, очевидно, что причиной назначения Гогилашвили на столь высокий пост стали связи в ближайшем окружении.

«В качестве замминистра Гогилашвили курировал борьбу с наркоторговлей, а это ключевое направление. На этом направлении даже в развитых странах существуют злоупотребления. Можно смело предположить, что они есть и в Украине», - считает Владислав Дзивидзинский.

Как сообщает Politeka , ранее он назвал главное условие успеха на выборах.