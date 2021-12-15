Политический эксперт Владимир Кацман рассказал, как на Украину влияют проблемы в соседних странах.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Какой внутренний сценарий европейской или другой соседней к нам страны не отражается Украине и не является для нас проблемным вызовом? Проблема между Беларусью, Польшей, Литвой на их границах моментально отражается на Украине”, - сказал Владимир Кацман.

Он отметил, что проблемы Венгрии, Румынии и Болгарии также сразу отражаются на Украине.

“Проблемы с газом между Россией и Германией немедленно отражаются. Мы стали таким громосборищем. Мы не просто громоотвод, а мы громосборище. Мы собираем все молнии со всей Европы, которые мелькают там… Я вижу за этим глубочайший кризис украинской дипломатии”, - добавил Владимир Кацман.

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