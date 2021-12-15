«Лига» отмечает, что лояльные к Коломойскому депутаты помогают монокоалиции, а 1+1 показывает хорошую для власти картинку.



Олигарх Игорь Коломойский становится главной опорой президента Владимира Зеленского, поддерживая жизнедеятельность коалиции и обеспечивая президенту медиа-поддержку, взамен на преференции и уступки в бизнесе. Как информирует Главком, об этом пишет издание «Лига».



«Президент Владимир Зеленский так и не сжег мосты в отношениях с Игорем Коломойским. Хотя публично отрицает контакты с олигархом... Именно Коломойский становится главной опорой Зеленского», – говорится в статье.



Издание отмечает, что лояльные к олигарху депутаты помогают «хромающей» монокоалиции голосами, а телеканал 1+1 показывает хорошую для власти картинку.



«Взамен Коломойский может рассчитывать на бизнес-бонусы от Банковой, а также на места для своих людей в списках Слуги народа», – утверждает издание.



«Лига» выделяет как минимум три инициативы власти, потенциально выгодные Коломойскому и его окружению.



Это раздел государственной компании «Укрнафта», проект большого строительства вагонов и строительство дорог, где близкие к олигарху компании лидируют среди крупнейших подрядчиков.



«Энергетика, инфраструктура, промышленность и авиаперевозки – сферы, где сосредоточены интересы Коломойского и его бизнес-партнеров», – говорится в статье.