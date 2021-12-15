Представители Нацкорпуса вместе с активистами провели 14 декабря акцию под «Львовгазом», во время которой они потребовали национализировать предприятие.

Об этом идет речь на официальном сайте Национального Корпуса.

На сайте рассказывается, что активисты провели перформанс, чтобы продемонстрировать настоящую, как они считают, работу «Львовгаза» и сожгли фальшивые купюры.

Руководитель Западного Терена Национального Корпуса Сергей Бевз подчеркивает, что предприятие никак не реагирует на жалобы, сотни которых подают львовяне, чем демонстрируют свое безразличие к обществу.

«Теперь бороться с монополистом будем в юридической плоскости. В частности, будем подавать обращения в высшие органы государственной власти с целью национализации предприятия», - заявляет он.

Кроме того, добавляется в публикации, участники протеста подали соответствующее заявление в СБУ.

Как сообщала Politeka, в Нацкорпусе высказались по поводу принятого в ВР закона об упрощенном получении гражданства добровольцами.

Также Politeka писала о том, что Билецкий высказался по поводу недавней ситуации с украинским кораблем «Донбасс».

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