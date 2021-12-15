Народный депутат Украины Валерий Божик рассказал, есть ли у Дмитрия Разумкова народная поддержка, и объяснил свое решение присоединиться к его «Разумнойполитике».

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

Как сообщает гость программы, Дмитрий Разумков решил баллотироваться на будущие выборы, но все еще остается открытым вопрос, в каком формате. «Люди положительно воспринимают Разумкова и совершенно очевидно, что после отставки с поста председателя Верховной Рады рейтинг Разумкова пошел вверх», - говорит он.

Свое решение присоединиться к «Разумной политике» Разумкова Валерий Божик называет обдуманным и взвешенным. Больше рисков он видел, когда вообще шел в политику и стал кандидатом по мажоритарному округу. «Межфракционное объединение – это платформа для того, чтобы выработать какие-либо общие идеи, законопроекты и реально их реализовать», - объясняет политик.

По его мнению, в этом межфракционном объединении он и другие депутаты смогут реализовывать свои полномочия и обещания более эффективно. «Большинство людей, которые составляют межфракционные объединения, я знаю лично и это профессиональные, взвешенные, умные политики. И у меня с ними общие взгляды, идеи и видения развития Украины в дальнейшем», - рассказывает Валерий Божик.

По словам депутата, Разумков – настоящий лидер, и ему удалось сплотить вокруг себя людей. В частности, рассказывает он, бюджет уже принят и «Разумная политика» также представит свои предложения с Нового Года.

Как сообщала Politeka, Божик заявил, что президент может принять решение распустить парламент.

Также Politeka писала о том, что Клочок заявил, что монобольшинство рухнуло уже давно с выходом Разумкова.