Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, при каких обстоятельствах познакомился с будущим президентом, а в те времена еще шоуменом Владимиром Зеленским.

"В приемной одного крупного бизнесмена", – ответил Богдан на вопрос журналиста, где он познакомился к Зеленским.



На уточнение, зовут ли этого бизнесмена Игорем, он сказал, что "и так понятно, кто этот бизнесмен".



"Я не хочу... Ну, как бы вообще понятно, кто этот бизнесмен. Но это будет неправильно: называть имена. Тем более, в те времена я был его адвокатом, душеприказчиком", – заявил Богдан.