В партии Национальный Корпус высказались по поводу принятого в ВР закона об упрощенном получении гражданства добровольцами, стоявшими на защите национальных интересов.

Об этом лидер партии Андрей Билецкий рассказал в своем блоге.

Как рассказывает лидер партии, согласно этому закону добровольцы могут подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства и одновременно подавать заявление о получении украинского гражданства. То есть, подчеркивает он, уже никому не нужно уезжать за границу для решения этого вопроса.

Андрей Билецкий напоминает, что раньше для получения украинского гражданства иностранные добровольцы должны были ехать домой и там отказываться от своих паспортов. «Для большинства иностранных добровольцев – это прямой путь в белорусские и российские тюрьмы», - подчеркнуто в публикации.

Поэтому лидер партии выражает надежду на то, что те иностранцы, которые стали добровольцами и отстаивали национальные интересы Украины, а их более 200, смогут быстрее стать и ее же гражданами. «Каждый из них доказал свою верность стране, каждый достойный стать ее гражданином!», - говорится в публикации.

Как сообщала Politeka, Билецкий высказался по поводу недавней ситуации с украинским кораблем «Донбасс».

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус принял участие в пикете против мэра Полтавы.