Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Парламентский кризис, на мой взгляд, – это когда парламент не может выполнять возложенные на него функции. Когда парламент либо не может долгое время принимать решение, либо вообще самоустранился. То есть когда наступает такая ситуация, что есть основания для роспуска парламента. Сейчас мы можем оценивать положительно или отрицательно, но мы можем замечать лишь отдельные тенденции, для классического парламентского кризиса момент еще не наступил, который уже может вылиться в основание досрочного роспуска парламента», - рассказал Валерий Божик.

Валерий Божик заявил, что для роспуска парламента предусмотрены законом основания, а вообще президент может принять такое решение и распустить парламент, если он в течение определенного периода время не собирается и не принимает решения. Если парламент не может сформировать правительство, сообщил он, на сегодняшний день то или иное голосование является первым звоночком того, что парламентский кризис может быть в будущем. Совершенно очевидно, что любая партия власти уже через короткий срок теряет позиции и рейтинг, с которым они были избраны, считает он, так же происходит и сейчас.

«И совершенно очевидно, если бы выборы состоялись в ближайшее время, такого монобольшинства уже не было бы. Поэтому, выгодно ли распускать парламент, ответ мог бы дать только президент. Я могу только констатировать факты, которые вижу. Если говорить о Верховной Раде, я просто убежден, что она сможет мобилизоваться и противостоять всем вызовам. И это не раз за время истории всей независимости Верховной Радой было доказано. Именно Верховная Рада, несмотря на политические вызовы и предпочтения, всегда объединялась», - резюмировал Валерий Божик.

Как сообщает Politeka, ранее он указал на сильную сторону президента Владимира Зеленского.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Дзивидзинского, политический кризис в Украине наступил давно, но «слуги» осознают это только сейчас.