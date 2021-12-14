Об этом Богдан заявил в интервью Дмитрию Гордону, пишет Главком.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что президента Владимир Зеленский дал команду Государственному бюро расследований организовать его уголовное преследование, а также журналистов Дмитрия Гордона, Юрия Бутусова, Савика Шустера и политика Дмитрия Разумкова.

«Поставлена задача рыть, посадить Богдана в тюрьму. Ну там список длинный. Там все: Бутусов, Савик Шустер, значит, Дима Разумков и вся его группа», – заявил Богдан.



Экс-глава ОП утверждает, что команду и.о. руководителя ГБР Алексею Сухачеву дал лично президент Зеленский.



«Лично, да, дает команду посадить. Товарищ Сухачев – он сейчас исполняющий обязанности. А очень хочет быть назначен на постоянно, надолго, чтобы стабильно было. И тот всё берёт под контроль, совещания собираются. Получает «негласні слідчо-розшукові дії», – ответил Богдан на вопрос, дает ли команды лично президент Зеленский.



Санкцию суда на проведение следственных действий, по информации Богдана, выдает судья из города Полтава, которого ГБР шантажирует из-за обвинений в получении взятки.



«У них есть, там, какой-то судья в Полтавской области, в городе Полтаве. Его взяли на взятке… Стандартная практика. Взяли на взятке, подвесили. И он им подписывает, не читая», – заявил Богдан.