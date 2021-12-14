Об этом он рассказал в программе «MY.UA» с Екатериной Павловой.
По мнению Вячеслава Редько, от Донбасса в ситуации изоляции выигрывает тот, под чьим контролем находятся эти территории. «Кремль таким образом не только пытается диктовать условия Украине, а таким образом дает возможность содержать те территории псевдореспублик через финансовые потоки», - рассуждает он. Тем не менее, говорит гость программы, страдают из-за этого всего украинцы, к тому же не все на 8 год войны знают, из-за кого возникла эта проблема.
В то же время он акцентирует внимание на том, насколько опасна сегодня информационная война: обычный патрон целится в одного человека, а информационный – в миллионы. «На сегодня, как мы видим, война страшнее информационная», - констатирует Вячеслав Редько.
По его словам, этому нужно противостоять, в противном случае можно просто потерять умы людей. Как объясняет гость программы, если заточенный под эту проблему человек не мыслит аналитически, то ему просто рассказывают интересные истории из молодости и он начинает жить воспоминаниями.
В то же время, подчеркивает он, нужно фильтровать поток информации. «И самое страшное, что, когда все вернется на круги своя, будет очень трудно убирать с головы этот мусор», - предупреждает Вячеслав Редько. В то же время он акцентирует внимание на том, что преимущественно именно чиновники создают все проблемы, а решать их приходится людям.
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Как сообщала Politeka, Редько рассказал, как Украина может вывести ОРДЛО из изоляции.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему РФ считает НАТО «красной линией» для Украины.