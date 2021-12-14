Политический аналитик Александр Новохатский рассказал о том, как в России толкуется понятие свободы и является ли оно запретным с точки зрения государственной власти.

Своё суждение он высказал в программе Алексея Толкачёва «Толковый разговор».

«Оказалось, что Россия совершенно лишена понимания свободы. Там это понятие криминализировано. Культура России базируется на полной криминализации понятия свободы. В этой культуре «люди воли» – это разбойники. Главный культурный постулат, который образует русскую общность, гласит: «За веру, царя и Отечество!». Здесь духовный рост ограничен церковью: тебе уже написали, во что верить, куда ходить и с какой стороны креститься. Некий ритуал закрепляет проявления внутреннего мира человека. Не нужно искать себя, свою внутреннюю матрицу, а вместо этого достаточно прочитать книжицу, которую тебе дали. Да, катехизис способствует воспитанию дисциплины духа – но это получается мёртвый дух», - говорит Александр Новохатский.

Пространством такого духа он и считает соседнюю страну.

«Дальше следует царь – источник воли. Рядовой представитель «русского мира» не имеет собственной воли, его воля – это воля царя. И колебаться он может только вместе с генеральной линией. Наконец, Отечество в России воплощено институтом прописки. Дескать, уж если ты родился в России – будь добр любить это пространство», - отмечает Александр Новохатский.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что украинцев отличает особое отношение к свободе.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Новохатского, осознавать себя украинцами нужно не через национальные символы , а через инструменты проявления украинства.