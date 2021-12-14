Комментарий эксперта прозвучал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Зарплаты, которые выплачиваются из бюджета, должны быть публичными. Это – западный стандарт, здесь не нужно изобретать велосипед. А у нас члены наблюдательных советов государственных предприятий до сих пор скрывают свои зарплаты – поскольку эти зарплаты, мягко говоря, не вполне адекватны затраченным усилиям и полученным результатам. Замалчивать проблемы нельзя, но поднимать их до бесконечности тоже невозможно. Нужно найти разумный баланс между всеобщим желание больше зарабатывать и возможностями государства», - считает Игорь Попов.

Кроме того, по его словам, существует проблема неравной платы за равный труд в разных ведомствах.

«В одном органе власти все сотрудники получают зарплату в три раза больше, чем в другом, от охранника до главного бухгалтера. Хотя работу они делают одинаковую. Естественно, сотрудники второго ведомства всячески стараются перебраться в первое. А во втором ведомстве нормальная работа невозможна, ведь все стремятся уволиться из него», - рассказывает Игорь Попов.

Как сообщает Politeka, ранее он указал на факторы, которые влияют на рейтинг президента.

Также Politeka сообщала, что Попов объяснил, почему украинцы больше возмущаются обязательной вакцинацией, чем остальные европейцы.

https://youtu.be/TBO4QqEpVcQ