Комментарий эксперта прозвучал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«Зарплаты, которые выплачиваются из бюджета, должны быть публичными. Это – западный стандарт, здесь не нужно изобретать велосипед. А у нас члены наблюдательных советов государственных предприятий до сих пор скрывают свои зарплаты – поскольку эти зарплаты, мягко говоря, не вполне адекватны затраченным усилиям и полученным результатам. Замалчивать проблемы нельзя, но поднимать их до бесконечности тоже невозможно. Нужно найти разумный баланс между всеобщим желание больше зарабатывать и возможностями государства», - считает Игорь Попов.
Кроме того, по его словам, существует проблема неравной платы за равный труд в разных ведомствах.
«В одном органе власти все сотрудники получают зарплату в три раза больше, чем в другом, от охранника до главного бухгалтера. Хотя работу они делают одинаковую. Естественно, сотрудники второго ведомства всячески стараются перебраться в первое. А во втором ведомстве нормальная работа невозможна, ведь все стремятся уволиться из него», - рассказывает Игорь Попов.
Как сообщает Politeka, ранее он указал на факторы, которые влияют на рейтинг президента.
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Также Politeka сообщала, что Попов объяснил, почему украинцы больше возмущаются обязательной вакцинацией, чем остальные европейцы.