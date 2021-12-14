Журналист и блогер Сергей Лямец рассказал, что транснациональным корпорациям всё равно на людей и страну, куда они вкладывают свой капитал.

Об этом он рассказал в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка дядя».

«Торговый капитал – это особый менталитет, который не имеет страны, а имеет задачу максимально наращивать прибыль. И если у нас стоит задача максимально наращивать прибыль, не имея нигде привязки, то мы заходим во всё, что приносит больше прибыли», - отметил Сергей Лямец.

По словам эксперта, суть торгового капитала заключается в том, что корпорация ищет для себя наиболее выгодную сферу на данный момент, чтобы как можно сильнее монетизировать вклад своего капитала в эту отрасль.

«Если где-нибудь вырос спрос на литий, потому что Илон Маск запустил моду на электромобили, то мы будем, как капитал, пытаться вклиниться между добычей и поставками лития и будем зарабатывать», - сказал Сергей Лямец.

По мнению эксперта, данная логика предполагает то, что транснациональной корпорации, которая обладает торговым капиталом, всё равно на людей и страну, в которую вкладывается этот капитал для заработка.

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