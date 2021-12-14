Политический аналитик Александр Новохатский рассказал, существуют ли на самом деле украинские земли и где географически расположена Украина.
Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева “Толковый разговор”.
“Изучая украинство, мы пришли к выводу, что существуют украинские земли объективно. Существует географическая страна, которую можно назвать условно Украина. Она ограничена на севере непроходимыми болотами полесскими. Граница с Беларусью это непроходимые болота… Карпатские горы на западе, на юге у нас Черное море и вот этот коридор от Дунайского гирла, одесский этот коридор – это начало великой степи, которая заканчивается Джунгарскими воротами. Это граница Казахстана и Монголии”, - сказал Александр Новохатский.
Он отметил, что это единое пространство степи, а серединные земли не принадлежат России.
“Про серединные земли, 40% приходится на Украину. Соотношение леса и степи – это целый пласт. Есть люди, которые 20 лет и больше занимаются исключительно этими вещами, поисками цивилизационно-культурных оснований для проявления феномена воли. Но искать завтрашнюю Украину, “омріяну країну” в прошлом я бы не стал… Если проявлять украинское пространство отношений на какие-то земли украинские, то тут очень легко помещается целый ряд культурных феноменов, в том числе и Россия”, - добавил Александр Новохатский.
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По его словам, феномен воли украинцев позволяет объединять разные структуры на основе человекоцентризма.
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