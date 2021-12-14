Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий высказался по поводу недавней ситуации с украинским кораблем «Донбасс», подвергшимся российской провокации в Азовском море.

Об этом он поведал в своем Telegram.

Как сообщает Андрей Билецкий, несколько дней назад Россия провела свой очередной классический шантаж. «Когда наш корабль «Донбасс» вышел в воду общего моря, Россия направила на него свои истребители из-за «угрозы безопасности мореплавания», - рассказывает он.

После этого случая, отмечает лидер Нацкорпуса, командование ООС запретило выход боевых кораблей из Азовского моря, чтобы не выводить РФ на очередные провокации. Как сообщается в Telegram, украинский флот стоит у причалов Бердянска и Мариуполя, но море, по факту, находится в общем пользовании обоих государств, поэтому корабли имеют право выбирать любой курс.

Итак, заключает Андрей Билецкий, командование в своих действиях противоречит Министерству обороны, а это все признаки кадрового кризиса в секторе обороны. К тому же, отмечает он, министр обороны Алексей Резников считает, что Запад зря опасается силового противостояния с РФ и стратегия «не провоцировать Россию» на самом деле ошибочна. С другой стороны, лидер Нацкорпуса напоминает о недавней провокации.

В общем-то, говорит он, можно наблюдать повторение капитулянтской политики Андрея Тарана. «Который ввел премии за неоткрытие ответного огня. Это деморализация армии и негативный пример молодых офицеров», - объясняет Андрей Билецкий.

Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса анонсировали протест под «Львовгазом».

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус принял участие в пикете против мэра Полтавы.