Об этом он поведал в своем Telegram.
Как сообщает Андрей Билецкий, несколько дней назад Россия провела свой очередной классический шантаж. «Когда наш корабль «Донбасс» вышел в воду общего моря, Россия направила на него свои истребители из-за «угрозы безопасности мореплавания», - рассказывает он.
После этого случая, отмечает лидер Нацкорпуса, командование ООС запретило выход боевых кораблей из Азовского моря, чтобы не выводить РФ на очередные провокации. Как сообщается в Telegram, украинский флот стоит у причалов Бердянска и Мариуполя, но море, по факту, находится в общем пользовании обоих государств, поэтому корабли имеют право выбирать любой курс.
Итак, заключает Андрей Билецкий, командование в своих действиях противоречит Министерству обороны, а это все признаки кадрового кризиса в секторе обороны. К тому же, отмечает он, министр обороны Алексей Резников считает, что Запад зря опасается силового противостояния с РФ и стратегия «не провоцировать Россию» на самом деле ошибочна. С другой стороны, лидер Нацкорпуса напоминает о недавней провокации.
В общем-то, говорит он, можно наблюдать повторение капитулянтской политики Андрея Тарана. «Который ввел премии за неоткрытие ответного огня. Это деморализация армии и негативный пример молодых офицеров», - объясняет Андрей Билецкий.
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Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса анонсировали протест под «Львовгазом».
Также Politeka писала о том, что Нацкорпус принял участие в пикете против мэра Полтавы.