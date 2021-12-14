Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.
Игорь Попов рассказал, что заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в скандал, когда на неслужебном автомобиле хотел пройти блокпост в Донецкой области.
Отметим, что его не узнали сотрудники полиции и из-за этого он устроил скандал, который получил широкую огласку. Также журналисты выяснили, что у Александра Гогилашвили есть паспорт гражданина РФ.
Игорь Попов отметил, что прежде чем чиновника назначают на какую-то должность, его проверяют специальные службы.
“Проходит специальная проверка. В том числе и Службы безопасности Украины. Особая специальная проверка на допуск к государственной тайне. Я заходил несколько раз на госслужбу, там анкета на 120 пунктов. “Где похоронена прапрабабушка?” – “Я не помню”. “Если вы не помните, мы не дадим вам допуск к государственной тайне”, - сказал Игорь Попов.
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По его словам, после проверки ответственное лицо пишет, что оно все проверило и у кандидата нет российского гражданства и звания в ФСБ.
“Кто-то подписал, это надо поднимать. Если он подписал под давлением – пускай он скажет и переводит стрелки. Что его вызвал начальник, сказал: подписывай, бери на себя. Вот эту ситуацию можно размотать… Если действительно там есть российский паспорт, кто не досмотрел и кто подписал”, - добавил эксперт.
Как сообщала Politeka, Анатолий Матиос заявил, что украинские правоохранительные институции переживают кризис.
Также Politeka сообщала, что журналистка Любовь Завальнюк рассказала, чему полицейские научат школьников в рамках нового проекта МВД.