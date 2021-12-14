Всего четыре контракта за год, при потенциале в несколько тысяч. Всего 116 тыс. грн. заработанных денег, при 19 млн. расходов. Такие неутешительные итоги работы в 2021 году украинского Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), задача которого - открывать для отечественных экспортеров ворота во внешний мир. Складывается впечатление, что руководство этого учреждения, вместо того, чтобы помогать украинскому экспорту, целенаправленно его саботирует. Ожидаемо, что по итогам деятельности руководителя этого учреждения Руслана Гашева уволили с должности. Но, оказалось, что назначенного недавно вице-премьера, министра экономики Юлию Свириденко провалившийся руководитель вполне устраивает. И она своим приказом внезапно решила вернуть Гашева... Очевидно, если правительство не перестанет подходить к назначению руководства ЭКА с позиции фаворитизма об «экспансии» украинских товаров за рубежом можно забыть, - пишет издание АПОСТРОФ.

«Фактически - это пощечина всем, кто доказывал неэффективность его работы. И это пощечина всем экспортерам», - заявил глава подкомитета по вопросам рынка капиталов, регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов налогового комитета ВР Андрей Николаенко.

Возмущенные возвращениям Гашева, экс-работники Агентства уже написали письмо в адрес премьера, главы Верховной Рады и руководства профильного парламентского комитета с требованиями, во-первых, прозрачной и последовательной кадровой политики в ЭКА. В частности, речь о проведении прозрачного, справедливого, публичного конкурса на должности членов Набсовета, главы и членов Правления ЭКА. Также работники требуют ограничения непосредственного влияния Министерства экономики на хозяйственную деятельность ЭКА для обеспечения эффективности работы агентства. И, наконец, немедленного отстранения Руслана Гашева от руководства ЭКА.

«Возложить обязательство на Юлию Свириденко как министра экономики Украины обеспечить выполнение вышеуказанных требований и в случае повторения фактов лоббистских назначений на должности в госучреждения или предприятия госсектора экономики - внести представление об увольнении ее с занимаемой должности», - отмечается, в частности, в обращении коллектива.





