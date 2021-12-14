"С начала 2022 года ФЛП ждет ряд нововведений. А стараниями «слуг народа» и очередное «покращення» – обязательное применение кассовых аппаратов. Сегодня под парламентом предприниматели в очередной раз протестуют. Именно они попросили меня передать кассовый аппарат (РРО) главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии. Я пообещал, а обещания свои всегда выполняю», - пояснил нардеп Андрей Николаенко, зачем принес в зал пленарных заседаний кассовый аппарат.

«И на входе в парламент, и на входе в зал пленарных заседаний охрана отказывалась меня пропускать (и к ребятам никаких претензий, учитывая как действующая власть требует «Изучить их по фамилиям!«) Кассовый аппарат – не оружие, а то, что по мнению» слуг " должно быть у каждого предпринимателя. Правда ни слышать, ни разговаривать с теми предпринимателями «слуги» не хотят. Жать на кнопки по указанию-удобнее, чем разбираться в сути. Благодаря пасу, который принял мой коллега Михаил Волынец, кассовый аппарат таки оказался в зале. В отличие от Арахамии, которого на рабочем месте не было. Поэтому кассовый аппарат передал председателю профильного Комитета – Данилу Гетманцеву, который удовлетворенно сообщил, что уже коллекционирует их. Как, вероятно, и недовольство Фопов, которым регулярно «закручивает гайки». Жаль, что люди, которые часами стоят на улице, меньший инфоповод, чем минутная возня в кулуарах. Хорошо, что теперь о протестах предпринимателей СМИ таки напишут», - написал парламентарий на своей странице в Фейсбук.





