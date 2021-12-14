В рамках эстонско-украинской программы "Стойкая Украина", 8 городов примут участие в кризисных учениях, сообщает пресс-служба МВД.
Так, заместитель министра МВД Мэри Акопян провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонской Республики в Украине Каймо Кууском и советником Президента Эстонии по вопросам безопасности Лиис Муре.
Мэри Акопян рассказала, что по результатам встречи в январе 2022 года будет подписан Меморандум о сотрудничестве между МВД Украины и Международным центром обороны и безопасности Эстонии (ICDS) в рамках эстонско-украинской программы «Стойкая Украина».
"Планируется, что НПУ, НГУ, ГСЧС, ГПСУ совместно с представителями местных администраций, СБУ и ВСУ примут участие в міжсекторних кризисных учениях, связанные с национальной стойкостью в разрезе информационной безопасности, кризисной и стратегической коммуникации", - отмечает Мэри Акопян.
По словам чиновницы, мероприятия проведут в 8 городах Украины: Мариуполе, Сумах, Херсоне, Николаеве, Харькове, Днепре, Одессе и Запорожье.
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Акопян отмечает, что заимствованный опыт будет способствовать эффективному взаимодействию между властью, силовым блоком, общественными активистами, СМИ и лидерами общественного мнения.
Кроме того, во время встречи было обсуждено сотрудничество в направлении стратегических коммуникаций. Эстонская сторона подтвердила готовность направить в министерство внутренних дел Украины эксперта по вопросам стратегических коммуникаций МВД Эстонской Республики для проведения тренингов и консультаций.
Отдельным вопросом были миграционный кризис на польско-белорусской границе, а также сотрудничество в сфере защиты границ и противодействия гибридным угрозам.
По результатам встречи заместитель министра поблагодарила эстонским партнерам за неизменную позицию и постоянную поддержку, направленную на развитие и реформирование системы МВД Украины.