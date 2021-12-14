"Я тут кое-что наснимала в Абу-Даби☺️ Снимал не сын, не переживайте, а штатив. Зато сын нырял в бассейн, когда от штатива отлетела гайка и он перестал держать телефон☺️Так что почти семейный подряд" - рассказала Анфиса Чехова.
Одной из первых публикацию Анфисы Чеховой прокомментировала певица Татьяна Терешина:
А затем к обсуждению форм/моральных устоев/манеры поведения Анфисы Чеховой присоединились другие пользователи соцсетей:
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К слову, фигура знаменитости нередко становится предметом разговоров в сети. Звезда ТВ в последнее время заметно похудела и ходят слухи, что здесь не обошлось без помощи пластической хирургии. Хотя, сама теледива пояснила, что не делала никаких операций, а лишние кило ушли благодаря тому, что она обрела внутреннюю гармонию. Кстати, по словам Анфисы Чеховой, она совершенно не следит за цифрами на весах.