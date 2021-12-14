Чтобы периодически увеличивать охваты аудитории, Анфиса Чехова делится с фолловерами эффектными кадрами и показывает, чем наградила ее природа, пишет Hyser.

Так, знаменитость показала, как отдыхала на заграничном курорте. Предугадав колкие хейтерские замечания по поводу того, кто делал фото, она сразу дала ответ злопыхателям: