Налоговая служба – это системно работающий организм, где коррупция добралась до самой верхушки, а через схемы со «скрутками» бюджет Украины теряет 12 миллиардов гривен ежегодно. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он заявил, что в последние дни власти «успешно ведет борьбу с кражами НДС из бюджета», и эта борьба дает свои результаты: было заблокировано схемы из системного уклонения от уплаты НДС, так называемые «скрутки» — когда покупают бананы, а из них якобы, по документам, изготавливают газовую станцию.

Гетьманцев отметил, что» бизнес " конвертаторов и налоговиков - это огромная разветвленная сеть, в которой задействованы не только руководящие лица ГНС, но и правоохранители. И привел примеры беззакония, которое процветает в налоговой.

«В Харькове за регистрацию налоговой накладной с маленького предприятия с десятью работниками требовали 0,5% от суммы накладной, а иначе блокировали и не давали регистрироваться. В Запорожье белый бизнес платил 5% за возмещение «белого» НДС — который и так должен быть возмещен. В Кропивницкому не выдавали лицензии на торговлю підакцизкою, требуя денег. Это — отлаженный, системно работающий, коррупционный организм, что прогнил вверх», - резюмировал Гетманцев.

Напомним, в конце ноября и. о. главы Налоговой службы стал Михаил Титарчук, который до этого занимал должность заместителя. Ранее в СМИ его обвиняли в блокировке налоговых накладных и вымогательстве денег за их регистрацию в размере 2-5% от оборота компании. Также его, вместе с экс-главой налоговой, подозревали в выводе из налоговой более чем 600 млн грн в виде фиктивного НДС.