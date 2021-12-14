Литотерапевт, таролог, специалист в области астрологии и эзотерики Анастасия Казачок рассказала, как правильно молиться, чистить камни и как работают карты при очистке.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«Самое важное, чтобы человек к молитве или чистке пришел с каким-то искренним намерением и чтобы это было не из-под палки. Я для чистки выбираю камни, потому что кристаллическая решетка минерала всегда постоянна. У человека иногда вибрации выше или ниже, а камень, как камертон, вытягивает энергию человека на нужный уровень», - рассказала Анастасия Казачок.

Таролог сказала, что кристаллы обычно чистятся раз в месяц и украшения необходимо чистить. Все зависит от плотности камня, сообщила она, чем выше плотность камня, тем он сильнее и его реже надо чистить. Камни можно чистить солью, подчеркнула она, под проточной водой, на друзе горного хрусталя или на аметисте.

«Карты всегда для меня работают как диагностический инструмент. Когда приходит человек на комбинации карт, я вижу, что происходит с полем человека. Карты в данном случаи идеальная диагностика и они не устраняют негатив. А дальше идет чистка, которая выливается на воске и читается молитва, если человек христианин. Молитвы можно читать в зависимости от случая, иногда даже 21 день подряд», - резюмировала Анастасия Казачок.

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