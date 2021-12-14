Политолог Руслан Бизяев рассказал, какие проблемы нужно решить Украине, прежде чем приступать к политической реинтеграции Минских соглашений.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Россия последовательно продолжает стоять на канонической части “Минска”... Есть масса гуманитарных, идеологических, экономических проблем, которые надо решить перед тем, как приступать к политической реинтеграции “Минска”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что в частности нужно начать переговоры с Россией, в которых сейчас наблюдается застой, ведь Нормандский формат мертв, как и Трехсторонняя контактная группа.

“С момента подписания Минских соглашений, насколько я понимаю, был негласный консенсус наших элит. Плюс позиция наших западных партнеров. Плюс отсутствие пока что реальной рабочей альтернативы. Все понимают, в том числе и в России, что “Минск” мертв. Альтернатива какая? Для того чтобы что-то похоронить, надо параллельно создать что-то рабочее”, - добавил Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев отметил, что ключевые проблемы – это политическая часть Минска.

Также Politeka сообщала, что Михаил Чаплыга подчеркнул, что мы виноваты лишь тем, что оказались в зоне геополитических интересов.