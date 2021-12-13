Бывший председатель парламента призвал присоединяться к нему тех, кто "готов менять страну к лучшему", и анонсировал тур по всем областям Украины.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, ранее анонсировавший создание собственной партии, объявил о наборе в свою "команду единомышленников". Подать заявку на участие в проекте может любой желающий через сайт или по телефону. Соответствующее обращение политик обнародовал на своей странице в Facebook.

"Вы слышали, что я собираю команду единомышленников. Уверен, что у каждого из вас есть желание двигаться вперед и развиваться. Поэтому настало время расширяться и привлекать к команде людей, которые действительно готовы менять страну к лучшему. С сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде", — сказал Разумков.

Помимо этого бывший глава парламента анонсировал тур по всем областям Украины.

Судя по информации, размещенной на сайте, проект на данный момент носит название "Команда Разумкова".

При этом в различных социологических опросах будущую партию исследователи называли "Разумная политика" — по аналогии с межфракционным объединением Разумкова в Раде.

На портале YouControl можно найти информацию о том, что общественная организация "Команда Разумкова" была зарегистрирована 3 декабря. Ее руководителем указана Ольга Туний, которая работала на должности пресс-секретаря председателя Верховной Рады, когда эту должность занимал Разумков. После его отстранения Туний стала личным пресс-секретарем политика. Также она безуспешно баллотировалась в Раду по округу №93 (Киевская область) на последних парламентских выборах в качестве самовыдвиженца.

Помимо этого зарегистрированы региональные подразделения организации в Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях и Киеве.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 3 по 11 декабря, возможная партия Разумкова не попала бы в парламент, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Стоит отметить, что политик попал в пятерку самых влиятельных людей Украины по версии издания Фокус.