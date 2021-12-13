ЦПК упрекнул Данилова в торможении дела «Роттердам+».
Как пишет Главком, Центр противодействия коррупции упрекнул секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова в торможении дела «Роттердам+».
Соответствующее сообщение размещено на странице ЦПК в Facebook.
«10 ноября. Секретарь СНБО Данилов: «мы завтра-послезавтра заслушаем представителей НАБУ по делу «Роттердам+». 12 декабря. Ответ СНБО по заслушанию: «по состоянию на 8 декабря отчет детективов НАБУ на рассмотрение СНБО не выносился. От вам и «завтра-послезавтра», Затянулось как-то. На месяц уже. Так кому лично и сколько занесли за «Роттердам+», – сообщили в ЦПК, который возглавляет активист Виталий Шабунин.
Напомним, 10 ноября Данилов сообщил о намерении заслушать доклад НАБУ по делу «Роттердам+». Это заявление прозвучало во время рассмотрения судебного процесса в Высшим антикоррупционном суде по поводу законности закрытия дела.
Адвокаты стороны защиты заявили о попытке незаконного давления на ВАКС со стороны СНБО.
Напомним, 20 мая 2021 год САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.
Законность закрытия дела оспариваю два ферросплавных завода Игоря Коломойского. На стороне заводов олигарха выступает ЦПК.
Как пишет Главком, Центр противодействия коррупции упрекнул секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова в торможении дела «Роттердам+».
Соответствующее сообщение размещено на странице ЦПК в Facebook.
«10 ноября. Секретарь СНБО Данилов: «мы завтра-послезавтра заслушаем представителей НАБУ по делу «Роттердам+». 12 декабря. Ответ СНБО по заслушанию: «по состоянию на 8 декабря отчет детективов НАБУ на рассмотрение СНБО не выносился. От вам и «завтра-послезавтра», Затянулось как-то. На месяц уже. Так кому лично и сколько занесли за «Роттердам+», – сообщили в ЦПК, который возглавляет активист Виталий Шабунин.
Напомним, 10 ноября Данилов сообщил о намерении заслушать доклад НАБУ по делу «Роттердам+». Это заявление прозвучало во время рассмотрения судебного процесса в Высшим антикоррупционном суде по поводу законности закрытия дела.
Адвокаты стороны защиты заявили о попытке незаконного давления на ВАКС со стороны СНБО.
Напомним, 20 мая 2021 год САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.
Законность закрытия дела оспариваю два ферросплавных завода Игоря Коломойского. На стороне заводов олигарха выступает ЦПК.